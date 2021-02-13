Son dakika haber | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 yaralı
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Son dakika haber | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 yaralı

13.02.2021 09:59 | Son Güncelleme: 13.02.2021 10:02
Son dakika haber | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 12 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis yaralandı.

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 12 polis yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Argandab ilçesinin Kohak bölgesindeki polis merkezi yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Olayda 12 polisin yaralandığını ifade eden Aryen, saldırganın amacının tespit edilemediğini belirtti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey de saldırının bomba yüklü zırhlı araçla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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