Son dakika haber | Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
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Son dakika haber | Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

23.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.10.2020 12:14
Son dakika haber | Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Son dakika gündem haberi... Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'da askeri karakola Taliban militanları tarafından düzenlenen saldırıda 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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