Son dakika haber! Afganistan'da 4 El Kaide ve 11 Taliban üyesi öldürüldü
26.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:04
Son dakika haberi: Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.
Aman, saldırıda 4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanının öldürüldüğünü, 3 militanın da yaralandığını belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat