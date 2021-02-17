Son dakika haber... Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü
17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:28
Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Bagrami ilçesinde 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Bagrami ilçesinde 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Bagrami'nin Hüseyinhil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin polislere ateş açtığını söyledi.
Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat