Son dakika haber... Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü
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Son dakika haber... Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü

17.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:28
Son dakika haber... Afganistan'da 2 polis silahlı saldırıda öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Bagrami ilçesinde 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Bagrami ilçesinde 2 polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Bagrami'nin Hüseyinhil bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin polislere ateş açtığını söyledi.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, saldırganların bölgeden kaçtığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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