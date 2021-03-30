Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırı"
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Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: "Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırı"

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Afganistan Cumhurbaşkanı Gani: 'Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırı'

Bir son dakika haberine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan halkının 42 yıldır barıştan mahrum olduğunu belirterek "Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırıdır ve ondan kurtulmalıyız." dedi.

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afgan halkının 42 yıldır barıştan mahrum olduğunu belirterek "Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırıdır ve ondan kurtulmalıyız." dedi.

Cumhurbaşkanı Gani, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

Gani, Afganistan'a barışın gelmesi için çabalarını sürdüren ülkelere ve özellikle Türkiye'ye teşekkür etti.

Barışın kendileri için sadece bir arzu değil, gereklilik olduğunu ifade eden Gani, "Afganistan hükümeti ve müttefiklerimiz, barışa erişmek için çözüm yolu arıyor." dedi.

Gani, Afganistan'da barışın sağlanmasının, bölgede istikrarın sağlanması anlamına geleceğini belirtti.

Huzurlu bir Afganistan'ın bölge ülkelerinin de yararına olacağını dile getiren Gani, ülkede şiddetin sonlandırılmasını umduklarını kaydetti.

Eşref Gani, "Halkımız 42 yıldır barıştan mahrum kaldı. Her gün vatan uğruna fedakarlık yapan halkımın, güvenlik ve savunma güçlerimin çektiği acıyı kelimelerle ifade edemem. Savaşın ve şiddetin devamı çıkarlarımıza aykırıdır ve ondan kurtulmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gani, Afganistan hükümetinin, barış ümidini kaybetmediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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