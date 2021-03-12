Son dakika haber | Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti
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Son dakika haber | Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti

12.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:41
Son dakika haber | Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti

Son dakika gündem haberine göre Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady Kayseri'deki ziyaretleri çerçevesinde Birlik Vakfı'nı da ziyaret etti. Afgan Bakan'ı Birlik Vakfı'nda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ağırladı.

Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady, ziyarette vakıf çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Bakan Ahady, Birlik Vakfı'na Afgan öğrencilere verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Son dakika haber | Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti
Son dakika haber | Afgan Bakan, Birlik Vakfı'nı ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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