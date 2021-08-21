Son dakika haber | Afet bölgesindeki büyükşehir ekiplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Gül ziyaret etti
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Son dakika haber | Afet bölgesindeki büyükşehir ekiplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Gül ziyaret etti

Son dakika haber | Afet bölgesindeki büyükşehir ekiplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Gül ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sel afetinin yaşandığı Sinop'taki ziyaretlerinde yaraların sarılmasına destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sel afetinin yaşandığı Sinop'taki ziyaretlerinde yaraların sarılmasına destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

11 Ağustos'ta Batı Karadeniz'de etkili olan aşırı yağış sonucu meydana gelen sel, su baskını ve heyelanların oluşturduğu hasarın yaraları sarılırken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgeye desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), afetin etkili olduğu Sinop Ayancık'ta temizlik çalışmalarına destek amacıyla ekip gönderdi. Çalışmalara katılarak faaliyetine devam eden ekibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ziyaret etti. Ziyarette ekibe kolaylık dileyen protokol, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GASKİ tarafından destek için gönderilen ekip, kentte zarar gören ev, iş yeri, kamu kuruluşları, iş merkezlerinde balçık ve çamur temizliğinde çalışmalara katıldı, yetkililerin yönlendirmesine göre görev aldı. - GAZİANTEP

Son dakika haber | Afet bölgesindeki büyükşehir ekiplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Gül ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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