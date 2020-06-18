Son dakika haber | AFAD'tan Bingöl depremi ile ilgili son durum açıklaması
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Son dakika haber | AFAD'tan Bingöl depremi ile ilgili son durum açıklaması

Son dakika haberleri... - AFAD'tan Bingöl depremi ile ilgili son durum açıklaması Bingöl'de şuana kadar 247 artçı depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, ekiplerin sahada yaptığı çalışmalar da detaylı olarak aktarıldı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.

18.06.2020 01:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:58

- AFAD'tan Bingöl depremi ile ilgili son durum açıklaması

Bingöl'de şuana kadar 247 artçı depremin meydana geldiği belirtilen açıklamada, ekiplerin sahada yaptığı çalışmalar da detaylı olarak aktarıldı

BİNGÖL - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmalar kapsamında detaylı açıklama yaparken, şuana kadar 247 artçı depremin meydana geldiğini de bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada,14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 247 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır.Arama Kurtarma Çalışmaları kapsamında; 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır.Sağlık çalışmaları kapsamında, yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 31 vatandaşımız taburcu edilmiştir.Enerji çalışmaları çerçevesinde, yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerji kesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir.Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış

olup 90 personel görevlendirilmiştir. Meydana gelen deprem sonrası Erzurum'da 93 bina ağır hasar görmüş, 11 bina yıkılmıştır.Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 18.500 kişilik sıcak yemek, 6.750 kumanya, 433 gıda kolisi, 5.000 kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında; 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Bingöl'de yürütülen çalışmaların yerinden eşgüdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir.Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve 1001 personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500.000 TL acil

yardım ödeneği gönderilmiştir. Barınma çalışmaları, Bingöl'de 1.621 ve Erzurum'da 1.680 çadır kurulumu tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteyneri sevk edilmiştir"denildi.

Son dakika haber | AFAD'tan Bingöl depremi ile ilgili son durum açıklaması

Kaynak: İHA

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