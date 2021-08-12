Son dakika haber: AFAD: "Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti"

Son dakika gelişmesine göre Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili,"Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili,"Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

AFAD; Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşanan sel felaketiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "11 Ağustos 2021 tarihinde Batı Karadeniz bölgesinde başlayan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Bartın ili Ulus ilçesi, Kastamonu ili Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop ili Ayancık ilçeleri selden etkilenmiştir. Afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kastamonu'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir"

Kastamonu'da sel sularına kapılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları devam ettiğinin bilgisi verilen açıklamada, "Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütülmesi sağlanmaktadır. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, afetten etkilenen bölgelerdeki çalışmaların kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilmiş; tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla 7 gün 24 saat çalışma esasına göre çalışmaya başlamıştır" denildi.

Arama kurtarma çalışmaları

Bartın Ulus Akörensöküler Köyü'nde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü aktarılan açıklamada "Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır" denildi.

il bazında görev yapan personel ve araç sayılar

Açıklamada, Bartın'da; 202 personel ile 13 araç, 7 ambulans, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 84 iş makinası, 1 bot ve 1 motopomp'un; Kastamonu'da; 475 personel ile 39 araç, 32 ambulans, 2 helikopter, 1 mobil koordinasyon TIR'ı, 159 iş makinesi ve 4 motopomp'un; Sinop'ta; 455 personel ile 3 helikopter, 70 araç, 27 ambulans, 163 iş makinası, 3 bot ve 2 motopomp'un görevlendirildiği aktarılırken, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla AFAD'a bağlı 141 personel ile 1 arama köpeği, 23 araç, 7 bot ve 7 motopomp'un; Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 17 personel ve 14 botun; Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 56 personelden oluşan 8 TİM, 3 helikopter, 900 personel, 1 mobil mutfak tırı ve mobil komuta aracının; Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı 163 PAK personeli, 23 balık adam, 13 bot ve 2 kadavra köpeği, 24 kurbağa adam, 3 helikopter, 1 İHA, 5 personelden oluşan ekip ile 5000 kişilik yemek kapasiteli Mobil Afet TIR'ının ve DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesinin sevk edildiğinin bilgisi verildi.

Açıklamada, Türk Kızılay'ı tarafından toplam 77 personel ve gönüllü, 7 ikram aracı ve 22 araç görev yapmakta olduğu; 500 sıcak yemek, 1050 kumanya, 1768 ikramlık malzeme, 1229 içecek ve 2 bin 434 su dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

Tahliye çalışmaları

Açıklamada, "Bartın; Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Ayancık Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaların tamamı tahliye edilmiş olup, hastanede tedavi gören hasta bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 180 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapılmıştır. Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkiinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana gelmiştir. Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprü yıkılmış olup 3 ilde birçok köprü hasar görmüştür. Sinop Ayancık ilçesine ulaşım köy yollarından sağlanmaktadır. Bölgede yürütülen çalışmalara Karayolları'ndan 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyder katılım sağlamakta olup, itfaiye ekipleri su boşaltma çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan kamyon, lastikli ekskavatör, vidanjör, yükleyici ve lowbed görevlendirmesi yapılmıştır. Kastamonu ve Sinop'ta bazı bölgelerde mobil şebeke kapsama sorunu yaşanmakta olup, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ilave mobil baz istasyonu takviyesi sağlanmıştır."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 11 Ağustos 2021 tarihinde Bartın Ulus'ta 90 mm; Kastamonu Küre'de 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm Bozkurt'a 117 mm; Sinop Merkezde 104,6 kg, Ayancık'ta 301,03 kg, Boyabat'ta 76,6 mm, Dikmen'de 54 mm, Erfelek'te 78,6 mm, Gerze'de 72,4 mm, Merkez'de 83,8 mm, Türkeli'nde 223,23 kg yağış düşmüştür. Yağışların 12 Ağustos 2021 Perşembe günü 18.00 civarında bölgede etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı