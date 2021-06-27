Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
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Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi -AFAD ekipleri otomobil içerisindeki cesedi çıkarmak için gittikleri olay yerinde hüzne boğuldu Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti.

AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

-AFAD ekipleri otomobil içerisindeki cesedi çıkarmak için gittikleri olay yerinde hüzne boğuldu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki stajyer öğretmen hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedenini araçtan çıkarmak için olay yerine giden AFAD ekipleri ise ölen kişinin aynı kurumda görev yaptıkları meslektaşlarının kızı olduğunu duyunca hüzne boğuldu. AFAD ekipleri, acılı meslektaşlarını ve aile üyelerini güçlükle sakinleştirdi.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Fatih Nizamiye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T., idaresindeki 03 BM 376 plakalı otomobil, S.Y., yönetimindeki 06 BN 6432 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç yol ortasındaki rejüjde bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yan yatarak durabilen araçtaki Ezgi Aslanbek'in öldüğünü belirlerken ardından yaralanan H.İ.K.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

AFAD ekipleri babaya acı haberi güçlükle verdi

Kazanın ardından olayı duyarak bölgeye gelen kazazedelerin yakınları ise bir birlerine sarılarak gözyaşı döküp, yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Kurtarma çalışması için olay yerine gelen AFAD ekipleri ile aynı kurumda çalıştıkları meslektaşları Sadettin Aslanbek'i mesaide olmamasına rağmen görünce önce şaşırdı. Ardından Aslanbek kazaya karışan araçlardan birinde kızının olduğunu söyleyince AFAD ekipleri bir süre durumu sakladıktan sonra acılı babaya kızı Ezgi Aslanbek'in hayatını kaybettiğini güçlükle söyledi.

Acılı anne ve babaya sağlık ekipleri müdahale etti

Kızlarının hayatını kaybettiğini duyan baba Aslanbek ve eşi Sevim Aslanbek sinir krizleri geçirdi. Aile üyelerini AFAD ekipleri sakinleştirmeye çalışsa da bunda başarılı olamadı ve olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sağlık ekipleri anne ve babayı ambulansa bindirerek müdahalede bulundu.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı

Kazada hayatını kaybeden Ezgi Aslanbek'in özel bir okulda stajyer öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilirken, kazanın ardından otomobilin içerisinde çıkarılan cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haber | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

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Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
Son dakika haberleri | AFAD ekiplerinin en zor görevi: 22 yaşındaki öğretmen feci kazada can verdi
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