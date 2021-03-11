Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

11.03.2021 08:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:07

Son dakika haber... AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonuBATMAN'ın Sason ilçesinde, kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin 4 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı.

AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

BATMAN'ın Sason ilçesinde, kayalıklarda 3 gün mahsur kalan 2 keçi, AFAD ekiplerinin 4 saat süren zorlu çalışması sonucu kurtarıldı. Keçilerin sahibi Mirza Şahin, "Keçileri, yavrularına kavuşturan AFAD ekibi ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

Sason ilçesine bağlı Derince köyünde yaşayan Mirza Şahin'in 2 keçisi, kayalıklarda mahsur kaldı. Şahin, 3 gün süren kurtarma çalışmalarında sonuç alamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. İhbarla Derince köyüne gelen 4 kişilik AFAD ekibi kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, 4 saat süren zorlu operasyonla keçileri mahsur kaldıkları kayalıklarda kurtararak, sahibine teslim etti.

AFAD'ın kurtarma ekibinde yer alan Yakup İlge, kayalık alana çıkıp, keçileri ayrı ayrı aşağıya indirdiklerini ifade ederek, "Bize gelen vaka bilgisinde Derince köyünde 2 keçinin mahsur kaldığı bildirildi. Aldığımız ihbar üzerine yola koyulduk. Derince köyüne varıp keçilerin bulunduğu yerde istasyonumuzu kurduk. Daha sonra keçileri mahsur kaldığı yerden kurtarıp, sahibine teslim ettik" dedi.

Keçilerini otlatmak için dışarıya saldığı sırada 2 keçinin kayalık alana çıkıp mahsur kaldığını söyleyen Mirza Şahin, "Keçilerim üç boyunca kayalıklarda mahsur kaldı. Keçileri, yavrularına kavuşturan AFAD ekibi ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu
Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Cahit Özkan Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... BATMAN AFAD'dan 4 saatlik keçi kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 09:09:40. #1.15#
title