Son dakika haber: ADÜ ile yatırım firması arasında iş birliği protokolü gerçekleşti
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Son dakika haber: ADÜ ile yatırım firması arasında iş birliği protokolü gerçekleşti

Son dakika haber: ADÜ ile yatırım firması arasında iş birliği protokolü gerçekleşti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile özel bir yatırım firması arasında Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan iş birliği protokolü çevrim içi olarak gerçekleşti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile özel bir yatırım firması arasında Türkiye'de bir ilk niteliğinde olan iş birliği protokolü çevrim içi olarak gerçekleşti.

Finansal okur yazarlığı geliştirme amacıyla gerçekleşen protokol törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yatırım Finansman Genel Müdürü Ömer Eryılmaz finans sektörüne yönelik dergilerin editörleri, önde gelen haber ajansları ve ulusal gazete temsilcileri katıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ADÜSEM) bünyesinde gerçekleştirilecek borsa ve finans okur yazarlığı eğitimleri, Nazilli İktsadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan V. Prof.Dr. Yusuf Kaderli, Söke İşletme Fakültesi Dr. Öğr.Üyesi Yusuf Ziya Şipal ve Nazilli İİBF Arş.Gör. Kemal Özdemir tarafından çevrimiçi olarak yürütülecek.

"ADÜ finas alanında en iyi üniversitelerden biri"

Bir aracı kurumun müşterilerinin bilinçlenmesi için onlara yatırım yapma isteği içinde olmalarını büyük bir saygıyla karşıladığını ve ADÜ'nün finans alanında en iyi üniversitelerinden biri olduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, finas alanında sermaye piyasasına ve ülkeye katkı sağlanacak böyle bir projeye katkı vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

"Protokol içeriğiyle sektörde bir ilk niteliğinde"

Protokolün içeriğiyle sektörde bir ilk olduğunu belirten Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğretim üyeleri olarak projeye en üst düzeyde destek vereceklerini ifade etti. Prof. Dr. Yusuf Kaderli, ADÜ'nün finans ve sermaye piyasası alanında Türkiye'de çok önemli bir yerde olduğunu ve finans sektörünün nitelikli işgücü ihtiyacını gideren çok güçlü bir kurum haline geldiğini görmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sermaye piyasası yatırımcılarının daha bilinçli yatırım yapması sağlanacak

Protokol kapsamında ADÜ öğretim üyeleri, yatırım firması müşterilerine 1 yıl boyunca finansal okur yazarlık ve borsa okur yazarlığı konusunda eğitimler verecek. Böylece sermaye piyasası yatırımcılarının daha bilinçli yatırım yapmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiği eğitimler, ADÜSEM bünyesinde ve ayda en az 1 eğitim olacak şekilde planlanacak. Nazilli İBBF tarafından Eylül 2021'de gerçekleşmesi planlanan 'Finans Kamp' adlı organizasyon ana sponsoru özel yatırım firması olacak. Ayrıca protokol kapsamında, finans sektöründe yer almak isteyen, ADÜ öğrencilerine performansınlarına göre sonunda iş tekliflerinin de gelebileceği staj imkanları firma tarafından sunulacak. - AYDIN

Son dakika haber: ADÜ ile yatırım firması arasında iş birliği protokolü gerçekleşti
Son dakika haber: ADÜ ile yatırım firması arasında iş birliği protokolü gerçekleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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