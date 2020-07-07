Son dakika haber... ADÜ'de "robotik ve yapay zeka enstitüsü" kurulacak Son dakika gelişmesine göre Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) robotik ve yapay zeka enstitüsü kurulacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde (ADÜ) robotik ve yapay zeka enstitüsü kurulacak.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yaptığı açıklamada, kurulması planlanan enstitüde robot üretimi ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Bu kapsamda mühendislik fakültesindeki akademisyen arkadaşlarına yapay zeka ve robotik endüstrisi konusunda çalışma başlatılması talimatını verdiklerini vurgulayan Aldemir, şunları kaydetti:

"Muazzam üretimler ortaya çıktı, insansız kara ve hava araçları üretildi. Bu dönemde robotik ve yapay zeka enstitüsü kuruluş dosyasını Yüksek Öğretim Kurumuna gönderdik, ilgili sunumlarımızı gerçekleştirdik. Ekibimiz insansı robot üretimi noktasında da çalışmalara başladı. Kurulacak enstitü bünyesinde; tasarım, algılama ve tahrik yöntemleri, kinematik, dinamik, kontrol, bilişsel süreç, etkileşim, makine öğrenmesi, yapay zeka ve akıllı sistemler konularında çalışmalar yapılması planlanıyor."

Kaynak: AA