Son dakika haber: Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Gelen son dakika haberlerine göre Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.