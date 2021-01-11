Son dakika haber: Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
11.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:48
Gelen son dakika haberlerine göre Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Adnan Oktar suç örgütü davasında, aralarında Oktar'ın da bulunduğu örgüt yöneticisi 14 sanığa 9 bin 803 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş