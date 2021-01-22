Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

22.01.2021 22:57 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:14

Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman ve Mersin'de fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle, Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 3 ve Mersin'de 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, M.S.K, E.B, M.D, F.D ve E.Y, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. M.A, adli kontrol şartıyla hakimlikçe, D.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Adıyaman merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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