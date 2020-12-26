Son dakika haber | Adıyaman'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
26.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:20
Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da 94 yaşındaki yaşlı adam mezarlıkta ölü olarak bulundu.
Adıyaman'da 94 yaşındaki yaşlı adam mezarlıkta ölü olarak bulundu.
Alınan bilgiye göre, Örenli Mahallesi Pirin Mezarlığı'nda yerde hareketsiz halde birini gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlen Abuzer Erdem (94), otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül