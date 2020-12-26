Son dakika haber | Adıyaman'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Adıyaman'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

26.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 26.12.2020 13:20
Son dakika haber | Adıyaman'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da 94 yaşındaki yaşlı adam mezarlıkta ölü olarak bulundu.

Adıyaman'da 94 yaşındaki yaşlı adam mezarlıkta ölü olarak bulundu.

Alınan bilgiye göre, Örenli Mahallesi Pirin Mezarlığı'nda yerde hareketsiz halde birini gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekiplerince öldüğü belirlen Abuzer Erdem (94), otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Öznur Çalık Cahit Özkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Burak Yılmaz Domagoj Vida
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Adıyaman'da yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 13:21:50. #1.15#
title