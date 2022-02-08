Son dakika haber... Adıyaman'da uzun namlulu silah bulunan araçtaki 3 zanlı gözaltına alındı
AA, İsmail Kaya - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobilde uzun namlulu silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mülk köyü yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, uzun namlulu silah ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere jandarma merkezine götürüldü.
AA / İsmail Kaya - Güncel