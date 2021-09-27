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Son dakika haber... ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından uyuşturucu ticari yapanlara yönelik ortak operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde; 17 gram bonzai, 3 gram metamfetamin ile 37 gram eroin ele geçirildi, M.A., M.T.A. ve M.Ö.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildiler.

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI

Son dakika haber... ADIYAMAN'DA UYUŞTURUCUYA 3 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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