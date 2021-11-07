Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı.

Ekipler, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu polis kontrol noktasında, plakası belirtilmeyen otomobili durdurmak istedi.

Otomobilde bulunan A.K, yanında bulunan 34 gram sentetik uyuşturucuyu yola savurdu.

Gözaltına alınan A.K. ile N.K. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. nöbetçi çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, N.K. savcılıktan serbest bırakıldı.

Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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