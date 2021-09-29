Son dakika haber: Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan N.Y. ile Y.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri