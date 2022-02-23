Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haber! Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

KAHTA, ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezinde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine bir çiftliğe operasyon düzenledi.

Yapılar aramada, 1 kili 980 gram kubar esrar, 1 hassas terazi ve 100 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli R.K. gözaltına alındı.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, Adıyaman, Kahta, Güncel, Haberler

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