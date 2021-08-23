Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Emre Evren - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: -Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

-Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

A.D. idaresindeki 02 FZ 193 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren

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