Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi: -Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
-Adıyaman'ın Besni ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 02 FZ 193 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Üçgöz köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Evren