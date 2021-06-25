Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ercan Canpolat idaresindeki 38 PE 614 plakalı otomobil, Gölbaşı-Malatya kara yolu Ozan köyü mevkisinde önünde seyreden Ali Yalçın'ın kullandığı tıra çarptı.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü Canpolat ile Nevzat Serin, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber: Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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