Son dakika haber | Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 tutuklama
Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
17.08.2020 17:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:07
Adıyaman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle M.E, A.S, E.D. ve Y.C. adlı şüphelileri tespit etti.
Ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan M.E, A.S. ve E.D, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Adresinde bulunamayan Y.C'nin yakalama çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA