Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Son dakika... MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde 3 asker şehit oldu, hava harekatıyla ilk belirlemelere göre 6 PKK'lı terörist etkisiz...
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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri