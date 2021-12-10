Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Adıyaman'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adıyaman'da terör örgütü PKK üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü Pkk üyesi oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürüyor.

Yapılan operasyonda, terör örgütüne üye oldukları ve örgüte finansman desteği sağladıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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