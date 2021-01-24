Son dakika haber | Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
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Son dakika haber | Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

24.01.2021 15:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 15:48
Son dakika haber | Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Gölbaşı ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlaması süresince güvenlik güçleri, tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Kısıtlamanın başladığı dakikalardan itibaren kentin meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Kısıtlama kararının uygulanması için kent merkezinde polis ekipleri kırsalda da jandarma ekipleri uygulama yaptı. İlçe merkezindeki işlek cadde ve sokaklar, polis araçları tarafından denetlendi.

Kısıtlama kararında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelgede belirtilen şartları taşıyanların ve görevli olanların sokağa çıkmasına izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin Tezerdi

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