Son dakika haber: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Son dakika haber: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri: Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı
21.08.2020 14:57 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:48

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde K.K. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan A.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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