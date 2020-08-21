Son dakika haber: Adıyaman'da silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberleri: Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altınşehir Mahallesi'nde K.K. ile A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan A.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili K.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA