Son dakika haber | Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu
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Son dakika haber | Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberleri: Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu silah ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda uzun namlulu silah ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent kırsalında M.T'nin adresine düzenlediği operasyonda uzun namlulu silah, kurusıkı tabanca ve silahlara ait şarjör ile çok sayıda mermi, hançer ve kılıç ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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