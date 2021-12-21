Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman - Çelikhan kara yolunun 10'uncu kilometresi civarında 2 katlı bir evde yaşayan H.Y. (62), yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Ölümle ilgili soruşturma başlatan Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, evde pet şişe içinde alkol olduğu değerlendirilen madde ele geçirdi.

Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen ve cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan H.Y'nin kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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