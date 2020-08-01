Son dakika haber | Adıyaman'da otomobil devrildi: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
01.08.2020 23:51 | Son Güncelleme: 02.08.2020 00:18
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ramazan Erdinç (23) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kahta Siverek karayolu 15'inci kilometrede şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Medine Erdinç (21) ve Fırat Erdinç (16) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA