Son dakika haber! Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördü
Son dakika gündem haberi... Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördüADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangında çok sayıda badem ağacı zarar gördü.
17.08.2020 12:55 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:26
Adıyaman'da ormanlık alandaki yangında badem ağaçları zarar gördü
ADIYAMAN'da, ormanlık alanda çıkan yangında çok sayıda badem ağacı zarar gördü.
Yangın, sabah saatlerinde, merkeze bağlı İndere Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği itfaiye ekipleri, yangını 2 saatte söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, ilk tespitte çok sayıda badem ağacının zarar gördüğü saptandı.
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Kaynak: DHA