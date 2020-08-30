Son dakika haber! Adıyaman'da orman yangını
Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da çıkan yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.
30.08.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.08.2020 18:25
Adıyaman'da çıkan yangında 60 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Merkeze bağlı Dağkuyucak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı görenler, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangının büyümesi üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi.
Ekipler, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle 60 hektar alan zarar gördü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA