Son dakika haber: Adıyaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı Bir son dakika haberine göre Adıyaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandıADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit Seymen Yolcu (8), motosikletin çarpması ile yaralandı.

Adıyaman'da motosikletin çarptığı çocuk yaralandı ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isteyen Reşit Seymen Yolcu (8), motosikletin çarpması ile yaralandı. Kaza, öğleden sonra İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Şinasi Gül idaresindeki 02 DE 019 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Reşit Seymen Yolcu'ya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Yolcu, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Yolcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA