Son dakika haber | Adıyaman'da mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin yakınları gözaltında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Adıyaman'da mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin yakınları gözaltında

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Adıyaman'da mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin yakınları gözaltında

Son dakika gelişmesine göre Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Bahçecik Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan ve hastaneye kaldırılan bebekle ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince kimlikleri tespit edilen bebeğin annesi ve anneannesi gözaltına alındı.

Öte yandan, Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavisi devam eden bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hüsnü Mustafa Özyeğin Anadolu Lisesinde eğitim gören bir grup öğrenci, dün okullarının yanındaki eski mezarlıkta bebek sesi duymuş, toprağa yarı gömülü buldukları bebeği çıkararak polis ve sağlık ekiplerine teslim etmişti.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Toprağa gömülü bebek olayının arkasından yasak aşk çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

 ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 'YAN BAKTIN' CİNAYETİ; ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Sezai Temelli Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Düm Tek Tek Ebru Gündeş Şevval Şahin
Spor Fatih Terim Mesut Özil Stefan Kuntz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Rüya Tabirleri Derya Yanık Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Adıyaman'da mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin yakınları gözaltında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 17:06:14. #1.11#