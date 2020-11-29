Son dakika haber | Adıyaman'da Kovid-19 nedeniyle 135 ev karantinaya alındı
29.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:38
Son dakika haberler... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.
Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül