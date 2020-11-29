Son dakika haber | Adıyaman'da Kovid-19 nedeniyle 135 ev karantinaya alındı
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Son dakika haber | Adıyaman'da Kovid-19 nedeniyle 135 ev karantinaya alındı

29.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 29.11.2020 18:38
Son dakika haber | Adıyaman'da Kovid-19 nedeniyle 135 ev karantinaya alındı

Son dakika haberler... Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 135 ev karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, farklı mahallelerdeki 135 evde karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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