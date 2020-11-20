Son dakika haber: Adıyaman'da kısıtlama başladı

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında açık AVM, market ve berberler cafeler polis ekipleri tarafından kapatıldı.

ADIYAMAN'da İçişleri Bakanlığı'nın, yeni tip koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında açık AVM, market ve berberler cafeler polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının artmasının ardından Cumhurbaşkanlığı kararnemesiyle alınan yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Kent merkezinde alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik ve cafeler polis ekipleri tarafından saat 20.00'de kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN