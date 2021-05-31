Son dakika haber | Adıyaman'da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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Son dakika haber | Adıyaman'da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Son dakika haber | Adıyaman'da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme kapsamında yürütülen operasyonda 3 mağdur kadına ulaşarak, 4 şüpheli şahsı yakaladı. Operasyon kapsamında 19 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesi alındı.

Şüpheliler B.Y., G.K, Z.K ve Ş.K. ifadelerinin alınmalarının ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıslardan B.Y., G.K ve Ş.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Son dakika haber | Adıyaman'da ki fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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