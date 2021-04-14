Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 1 Yaralı
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Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 1 Yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Adıyaman'da kaza: 1 Yaralı

Son dakika haberi: Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde karşıdan karşıya geçen yaya hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Narince köyünde Fethi Demir (52) isimli şahıs yol kenarında yağmurun şiddetli olduğu anda karşıdan karşıya geçmek istedi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç Fethi Demir'e çaptı. Yaya aracın çarpmasıyla yol kenarına savruldu. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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