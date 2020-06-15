Son dakika haber: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Son dakika haber: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son dakika haber: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
15.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:12

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mahmut Cebe idaresindeki 02 FR 342 plakalı otomobil, Aydın Özçelik idaresindeki 02 LA 457 plakalı otomobille Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada, sürücüler yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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