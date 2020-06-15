Son dakika haber: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Mahmut Cebe idaresindeki 02 FR 342 plakalı otomobil, Aydın Özçelik idaresindeki 02 LA 457 plakalı otomobille Karapınar Mahallesi'nde çarpıştı. Kazada, sürücüler yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA