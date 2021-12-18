Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adıyaman'da iki katlı evinin damından kattan düşen Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da iki katlı evinin damından kattan düşen Suriye uyruklu çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulucami Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Yusuf A. (13), iki katlı evinin damından aşağıya düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Son dakika haberleri: İkinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

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AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

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