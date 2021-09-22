ADIYAMAN'DA İBRANİCE KİTAP VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Haberler
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ADIYAMAN'DA İBRANİCE KİTAP VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Haberler | Güncel
ADIYAMAN'DA İBRANİCE KİTAP VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İbranice yazılmış kitap ve heykel ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda İbranice yazılmış kitap ve heykel ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gölbaşı'na bağlı Belören beldesinde tarihi eser satışı yapılmak istendiği bilgisi üzerine jandarma ekipleri, harekete geçti. A.S.'ye ait adrese düzenlenen baskında, İbranice yazılmış kitap ile heykel ele geçirildi. Gözaltına alınan A.S., sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ele geçirilen tarihi eserler ise Adıyaman Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

ADIYAMAN'DA İBRANİCE KİTAP VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Son Dakika Haberleri
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Haber: ADIYAMAN'DA İBRANİCE KİTAP VE HEYKEL ELE GEÇİRİLDİ; 1 GÖZALTI - Haberler
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