Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

AA, Orhan Pehlül - Güncel
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Son dakika haber! Adıyaman'da hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte Adıyaman Belediyesine ait mazgalların çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri tespit etti.

Gözaltına alınan Ö.B, S.D. ve M.C.P. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan çalınan 7 mazgal belediye ekiplerine teslim edildi.

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel, Haberler

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