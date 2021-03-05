Son dakika haber: Adıyaman'da hayırseverin bağışladığı binada, kırsaldaki kız çocuklarına Kur'an kursu veriliyor

Adıyaman İl Müftülüğünün hayırseverlerin katkılarıyla oluşturduğu 4 katlı binadaki Kur'an kursuyla, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarının eğitimine katkı sağlanıyor.

Kentte, iş adamı Celal Canpolat tarafından bağışlanan 4 katlı bina, tadilat işlemlerinin ardından hafızlık eğitimi görecek kız öğrencilerin kullanımına açıldı.

Toplam 60 öğrencinin yatılı kalabileceği binada, misafir ve dinlenme odaları, eğitim sınıfları, idari odalar ve yemekhane bulunuyor.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin eğitime katkı vermesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Kentte 3 hafızlık kursunun olduğunu belirten Taşcı, her bir kursta şu an 40 ila 50 öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Bulduk Baba Cami bahçesinde yer alan Cüleyli Hoca Hafızlık Kur'an Kursu'nun bulunduğu binayı uzun yıllar kullandıklarını anlatan Taşcı, "Binanın sadece kullanımı bize tahsis edilmişti. Zaman içinde bina çok yıprandı, sıvası, boyası döküldü. Adıyamanlı hayırsever Canpolat sağ olsun, ricamız üzerine buranın tapusunu Türkiye Diyanet Vakfına verdi ve binayı yeniden yaptık." diye konuştu.

Binanın kapasitesinin artırıldığını, güçlendirilip yenilendiğini belirten Taşcı, "Binaya bir de teras kat ekledik. Hafızlarımızı yetiştirebileceğimiz tabiri caizse 4 yıldızlır otel konforunda güzel bir bina ortaya çıktı. Adıyamanlı hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle yaklaşık 1 milyon 500 bin lira tutarında harcama yaptık." dedi.

Kırsalda yaşayan kız çocukları yararlanıyor

Kuran kursu sorumlusu Fatma Karakuş da en az ortaokul mezunu kız çocuklarını kursa yatılı aldıklarını dile getirdi.

Karakuş, "Kursumuza salgın dolayısıyla yüzde 50 kapasiteyle öğrenci kabul ettik. Salgın tedbirlerine uyarak eğitim veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kursun eğitime ulaşmakta zorluk çeken kız çocukları açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Karakuş, "Özellikle kırsal kesimlerde veya ilçelerde okumakta güçlük çeken öğrencileri kursa alarak eğitim veriyoruz. Burada sadece kurslar vermiyoruz, aynı zamanda onları anne, baba ve rehberleri gibi hayata hazırlıyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Büşra Fırat ise Şambayat beldesinden gelip yatılı olarak Kur'an kursunda eğitim aldığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim'i öğrendikten sonra hafızlığa başladığını belirten Fırat, "Ortamımız çok güzel, bize anne ve babamızı aratmıyorlar, çok destekleri oluyor. Herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül