Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

10.02.2021 11:53 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:57
Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu

Son dakika haber: ADIYAMAN'da, Göksu Çayı kenarında Mahmut Gülden (86), ölü bulundu.

ADIYAMAN'da, Göksu Çayı kenarında Mahmut Gülden (86), ölü bulundu.

Börgenek köyü yakınlarındaki Göksu Çayı kenarında dün akşam saatlerinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Jandarmanın araştırmasında ölen kişinin Mahmut Gülden olduğu tespit edildi.Mahmut Gülden'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Bülent Turan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Sezen Aksu Barış Manço
Spor Ali Koç Ömer Ali Arda Turan Hakan Kutlu Fatih Terim
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Adıyaman'da Göksu Çayı kenarında ceset bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 11:57:39. #1.15#
title