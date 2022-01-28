Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

AA, Orhan Pehlül - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da bir evin girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da bir evin girişinde çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kap Cami Mahallesi'ndeki iki katlı bir evin girişinde motosikletlerin bulunduğu alanda henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Dumandan etkilenen 9 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haber... Adıyaman'da evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

AA / Orhan Pehlül - Güncel

Adıyaman, Yangın, Cami, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title