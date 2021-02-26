Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını
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Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını

26.02.2021 13:28 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:31
Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Emre Mahallesi'nde Kamil Akbaba'ya ait 3 katlı binanın 2'nci katında öğle saatlerinde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı. Yükselen alevleri görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye erleri, 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü. Yangında evdeki eşyalar kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını
Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını
Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını
Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını
Son dakika haber | Adıyaman'da ev yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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