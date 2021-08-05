Son dakika haber... Adıyaman'da durdurulan minibüste üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Edinilen son dakika haberine göre Adıyaman'da durdurulan minibüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman'da durdurulan minibüste yapılan aramada üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki uygulama noktasında yolcu minibüsünü durdurdu.
Ekipler minibüste ve yolcuların üzerinde yaptıkları aramada, yolculardan R.K'nin üzerinde 10 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve 7 ayrı suçtan kaydı bulunan R.K, işlemleri için emniyete götürüldü.
Arama sırasında, minibüsteki diğer yolcular da polis ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül