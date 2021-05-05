Son dakika haber | Adıyaman'da dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haber | Adıyaman'da dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haber | Adıyaman'da dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dere yatağına düşen inek jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Demirtaş köyünde yaşayan Y.Y, büyükbaş hayvanlarını merada otlattığı esnada bir ineği dere yatağına düştü.

Kendi imkanlarıyla hayvanı bulunduğu yerden kurtaramayan Y.Y, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Ekipler ve köylüler, halatla ineği düştüğü yerden kurtarıp sahibine teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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