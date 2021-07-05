Son dakika haber... Adıyaman'da depo yangını söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Adıyaman'da bir depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adıyaman'da bir depoda çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Hocaömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi'nde Onur Çangaya ait depo olarak kullanılan bir evde bilinmedik nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürülürken, depoda maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül