Son dakika haber... Adıyaman'da çıkan yangında 50 kanatlı hayvan telef oldu
AA, İsmail Kaya - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kanatlı hayvanların bulunduğu alanda çıkan yangında 50 tavuk telef oldu.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kanatlı hayvanların bulunduğu alanda çıkan yangında 50 tavuk telef oldu.
Hürriyet Mahallesi 8007 Sokak'ta Ömer Akbulut'a ait kümes hayvanlarının kaldığı alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Akbulut'un durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine giden ekipler yangına müdahale etti.
Yangında kümeste bulunan 50 kanatlı hayvan telef oldu.
AA / İsmail Kaya - Güncel